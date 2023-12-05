Fox News: Анализ крови на болезнь Альцгеймера может появиться на рынке в начале 2024 года

Исследователи говорят о возможности выявить болезнь Альцгеймера за годы до появления симптомов.Анализ крови на болезнь Альцгеймера может появиться на рынке в начале 2024 года, исследователи говорят о возможности выявить болезнь Альцгеймера за годы до появления симптомов.