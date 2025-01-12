Командир «Ахмата» Аид: ВСУ не попытались эвакуировать тела после атаки на Бердин Вооруженные силы Украины (ВСУ) отказались от попыток забрать тела военных, погибших при атаке на хутор Бердин в Курской области.
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