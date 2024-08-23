Глава Азейбайджана возложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву в Ташкенте

Глава Азерйбайджана Ильхам Алиев прибыл в Узбекистан и возложил цветы к памятнику Гейдару Алиеву в Ташкенте, сообщает пресс-секретарь главы правительства Азербайджана Бекзод Хидоятов 22 августа в официальном Telegram-канале.
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