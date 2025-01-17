Овечкин сократил отставание от Грецки до 20 шайб

Российский нападающий и капитан "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) за всю историю.