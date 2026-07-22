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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Крупный партнер "Пятерочки" и "Чижика" купил землю под склады в Барнауле

Крупный партнер "Пятерочки" и "Чижика" купил землю под склады в Барнауле

Стартовая цена выросла с 9,5 млн рублей годовой платы до 20,7 млн Компания "Распределительный центр "Кемерово"" стала победителем торгов на аренду участка площадью более 42 гектаров в Барнауле, сообщает "Толк".

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