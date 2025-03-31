Опять на всех экранах: Алла Пугачёва может получить артхаусный байопик от создателя "Брата 3"

Режиссёр Валерий Переверзев заявил о желании снять кинокартину об Алле Пугачёвой, хотя пока артистка не в курсе его творческих плановРежиссёр Валерий Переверзев, известный по фильму "Брат 3", выразил желание снять кинокартину об Алле Пугачёвой.