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Опять на всех экранах: Алла Пугачёва может получить артхаусный байопик от создателя "Брата 3"

Опять на всех экранах: Алла Пугачёва может получить артхаусный байопик от создателя "Брата 3"

Режиссёр Валерий Переверзев заявил о желании снять кинокартину об Алле Пугачёвой, хотя пока артистка не в курсе его творческих плановРежиссёр Валерий Переверзев, известный по фильму "Брат 3", выразил желание снять кинокартину об Алле Пугачёвой.

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