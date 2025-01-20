Всего один звонок изменил стратегию трейдеров в отношении китайских ETF

После недавнего разговора между избранным президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином трейдеры активизировали покупку колл-опционов на биржевые фонды, связанные с китайскими акциями.
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