Не стоит надеяться на то что Запад бросит украину на произвол судьбы

Виктор Анисимов Не раз уже встречался с мнением маститых военных экспертов и аналитиков о том что военная и финансовая помощь стран Запада украине начинает иссякать, и в скором времени вообще прекратится.
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