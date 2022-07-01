Готово ли украинское общество к интеграции в Россию

Спецоперация на Украине успешно развивается, и по ее результатам вся территория Украины или ее большая часть будет в той или иной форме интегрирована в Россию [caption id="attachment_820510" align="aligncenter" width="777"] Источник фото: i.
Спецоперация на Украине успешно развивается, и по ее результатам вся территория Украины или ее большая часть будет в той или иной форме интегрирована в Россию [caption id="attachment_820510" align="aligncenter" width="777"] Источник фото: i.
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