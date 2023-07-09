ВСУ снова применили запрещенное химическое оружие под Артемовском

Вера смелых

Так некоторые снесли.. а они находят себе новые укрытия - с советских воремен где-то в метро, под зданиями , жилыми, и ещё черт знает где , были построены мощнейшие сооружения. Помните, какие сюрпризы нашим приносил донецкий аэропорт, когда его брали? И - как я понимаю, у нашей разведки в основном, радиосредства, а на территории весьма ограниченные возможности. Так что ВСЕ - не реально, Сами бандеры говорят, что раздолбана добрая половина энергоструктуры, аэродромы, заводы и заводики, и ещё много чего. А мосты - затратно и трудно.