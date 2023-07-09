Украинская армия в очередной раз грубо нарушила международную конвенцию, применив запрещенное химическое оружие на Артемовском направлении.
ВСУ снова применили запрещенное химическое оружие под Артемовском
Комментарии
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Владимир Аверков
снести центры руководства в Киеве,на Западной уркаине и все мосты с эл.станциями...урков-в каменный век....не поверите-это очень доходчиво будет!
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3 час.
Вера смелых
Так некоторые снесли.. а они находят себе новые укрытия - с советских воремен где-то в метро, под зданиями , жилыми, и ещё черт знает где , были построены мощнейшие сооружения. Помните, какие сюрпризы нашим приносил донецкий аэропорт, когда его брали? И - как я понимаю, у нашей разведки в основном, радиосредства, а на территории весьма ограниченные возможности. Так что ВСЕ - не реально, Сами бандеры говорят, что раздолбана добрая половина энергоструктуры, аэродромы, заводы и заводики, и ещё много чего. А мосты - затратно и трудно.
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2 час.
Sergey Иванов
Пока не нарушим логистику, а также "зерновую сделку", будет еще хуже. "Тянем время " ( так называемой СВО)- столкнемся с кардинальными проблемами на все территории России.Война она и есть война (как бы ее не зывали).Прав тот у кого больше прав. На войне ПОБЕДИТЕЛЕЙ - НЕ СУДЯТ!!!
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1 час.
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