Weekly Analysis - Stock Index (ES/NQ/YM) E-mini Nasdaq-100 Futures (Dec 2026) CME_MINI:NQZ2026 ClosingTicks Last week was basically NQ getting slapped around while the Dow tried to keep its composure.
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