Ефимов: школы в районах Косино-Ухтомский и Богородское готовы более чем на 75%

В Восточном административном округе продолжаются работы по строительству двух учебных заведений. Ожидается, что после сдачи они смогут вместить порядка 1150 учащихся основной программы обучения и 225 дошкольников, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.
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