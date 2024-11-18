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Ефимов: школы в районах Косино-Ухтомский и Богородское готовы более чем на 75%

Ефимов: школы в районах Косино-Ухтомский и Богородское готовы более чем на 75%

В Восточном административном округе продолжаются работы по строительству двух учебных заведений. Ожидается, что после сдачи они смогут вместить порядка 1150 учащихся основной программы обучения и 225 дошкольников, сообщил заммэра Москвы по градостроительной политике и строительству Владимир Ефимов.

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