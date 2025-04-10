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Царьград

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Владимир Конкин поддержал возвращение худсоветов для оздоровления искусства

Владимир Конкин поддержал возвращение худсоветов для оздоровления искусства

Владимир Конкин считает, что возвращение художественных советов оздоровит искусство. Актер отметил их роль в создании значимого кино и воспитании через искусство.

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