Это братский народ, который мы бережем, чтобы у него был свет, тепло и вода. А в плену кормим сникерсами.
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Это братский народ, который мы бережем, чтобы у него был свет, тепло и вода. А в плену кормим сникерсами.
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