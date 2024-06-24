Южная Корея увязала поставки ВСУ с передачей РФ военных технологий КНДР

Чан Хо Чжин, начальник управления национальной безопасности администрации президента Южной Кореи, выразил мнение, что решение о поставках оружия Украине будет зависеть от действий России в отношении КНДР.
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