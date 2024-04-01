Леброн Джеймс набрал 40 очков в матче с «Бруклином» и повторил достижение Майкла Джордана

Звездный форвард «Лейкерс» набрал 40 очков в матче с «Бруклином» (116:104) в воскресенье. Джеймс стал вторым игроком в истории НБА после легендарного Джордана, который несколько раз добирался до отметки 40 очков в одном матче после наступления 39-летия.