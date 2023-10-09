Израильская армия мобилизовала 300 тысяч человек всего за 48 часов

ЦАХАЛ оперативно восстановили контроль над всеми населёнными пунктами возле границы с сектором Газа.ВС Израиля заявили о том, что за двое суток с момента нападения на страну было мобилизовано 300 тысяч резервистов.
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