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Закон и Порядок

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Жадность и лицемерие: Россияне перестали покупать билеты на концерты "эстрадной мафии", созданной при Пугачёвой

Жадность и лицемерие: Россияне перестали покупать билеты на концерты "эстрадной мафии", созданной при Пугачёвой

Наконец произошло то, чего многие ожидали очень давно. Сегодня по всей стране на концертах наших звезд шоу-бизнеса залы остаются наполовину пустыми.

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