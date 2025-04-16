Москва сэкономила почти 14 млрд руб. на экспертизе цен в госзакупках за первый квартал 2025 года

Москва за первый квартал 2025 года сэкономила 13,8 миллиарда рублей благодаря технологии формирования и экспертизы начальной максимальной цены контрактов (договоров) (НМЦК (Д)), заключаемых для нужд заказчиков города в системе госзакупок.
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