Факты Дня

2 289 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Starley Вячеслав
    А Еуропа бандерлогов пошлет на .. и что свинобандеровцы будут делать?Остались считанны...
  • tatyanadavydkina
    Пусть поляки заберут западную Украину. Западенцам-нацистам это не очень понравится. Польша никогда их за людей не счи...«Геополитическая ...
  • Виктор Луговой
    Значит как минимум и как максимум, - это у нас "Тегерань-2". Укупили пару штук, ознакомились, сказали "Бальфое фпафиб...Прозревшая и поум...

«Зерновая сделка всё»: В НАТО уже заговорили о вывозе бандеровского фуража силами 6-го флота США

Новостью № 1 в мировых СМИ стало сообщение, что Россия выходит из так называемой «зерновой сделки». Как сообщило Минобороны РФ, «с учетом проведенного 29 октября киевским режимом при участии специалистов Великобритании террористического акта против кораблей Черноморского флота и гражданских судов, задействованных в обеспечении безопасности „зернового коридора“, российская сторона приостанавливает участие в реализации соглашений по вывозу сельскохозяйственной продукции из украинских портов».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх