ЭНЕРГИЯ ДНЯ 4 марта 2022 года

Энергия дня четвёртого марта две тысячи двадцать второго года. Числовой код 861 = Бедность - это состояние кошелька, а нищенство - это состояние Души = Без отсутствия недоступного ориентира нет стремления к совершенству = "Больше всего хранимого храни сердце твоё, потому что из него Источники Жизни" = Возрождение Руси – это пробуждение сознания, чести и совести русских людей = Всё, что есть хорошего в Жизни, либо незаконно, либо аморально, либо ведёт к ожирению = Готовность умереть избавляет нас от всякого подчинения и принуждения = Действие даже самого крохотного существа приводит к изменениям по всей Вселенной= Духовным Единением являются не слова, а общая мысль или Единая мысль = Единственная ценная вещь, которую вы оставите в этом Мире, — это Любовь! = Если вы хотите иметь то, чего никогда не имели, начните делать то, чего никогда не делали = Если человек всегда говорит только правду, он становится Един с Высшей Истиной = Жертвуя, вы обретаете, а требуя и доказывая собственную правоту, вы теряете = Живи так, как будто ты умрёшь завтра; учись так, как будто ты будешь жить вечно = Здесь и сейчас – вот где находится настоящая Сила для позитивных изменений = Из всех живых существ на Земле только человек платит деньги за то, чтобы жить = Именно, только работой над собой вы должны заниматься, собой и только собой! = Любите розы Света, ибо они кристаллы Огненного Знания, принявшие облик цветов = Любое враждебное действие во вне является враждебным действием по отношению к себе = "Люди говорят, что проходит время, а время говорит, что проходят люди" = Люди редко ведут себя так, как вы того хотите.