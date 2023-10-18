WSJ: США так и не смогли разорвать связи между Москвой и Пекином

Несмотря на множественные попытки, США так и не смогли разорвать связи между Москвой и Пекином. Как пишет The Wall Street Journal, наоборот, торговые связи между Россией и Китаем лишь расширяются, и визит Владимира Путина в Пекин является этому лучшим подтверждением.