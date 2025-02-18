С понедельника: новые льготы для работающих и неработающих пенсионеров вступают в силу в феврале и марте Юлия ЧелкановаС понедельника, вступают в силу новые льготы для пенсионеров, как работающих, так и неработающих.
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