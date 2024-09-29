Вместе с лидером "Хезболлы" убит иранский генерал

Генерал КСИР Нилфорушан убит вместе с лидером "Хезболлы" Насраллой. По словам экспертов, большинство командиров группировки уничтожены или в бегах, речь может идти о конце существования "Хезболлы" как сплоченной силы.
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