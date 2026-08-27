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TRENDYMEN

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5 фотоаппаратов из СССР, которые сегодня стоят дороже современных

5 фотоаппаратов из СССР, которые сегодня стоят дороже современных

Советская индустрия выпускала фотоаппараты миллионными тиражами. Большинство массовых вроде поздних «Зенитов» или «ФЭД» сегодня дешевы.

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Комментарии
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Ингерман Ланская
автор - совок-придурок!!! сегодня фотоаппараты НАХ никому не нужны - даже ДАРОМ! ни современные , ни старьё тем более совдеповское, которое работало 1 из 1000
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1 м.
Леонид Супрун
Ингерман Ланская
автор - совок-придурок!!! сегодня фотоаппараты НАХ никому не нужны - даже ДАРОМ! ни современные , ни старьё тем более совдеповское, которое работало 1 из 1000
Китайцы берут отечественные обьективы
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1 м.
Ингерман Ланская
Леонид Супрун
Китайцы берут отечественные обьективы
нах китайцам не нужен... этим занимаются кубинцы и корейцы в силу своей нищеты
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4 н.