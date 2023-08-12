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«Публика выполняла все упражнения, которые я показывала». Сотникова провела мастер-класс на Дне физкультурника в «Лужниках»

«Мастер-класс прошел на ура. Публика отличная, она выполняла все упражнения, которые я показывала, что для меня является самым важным.

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