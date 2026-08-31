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Случайная встреча на «Мосфильме», бегство во Францию и ошибочный некролог: судьба Риты из «Покровских ворот»

Случайная встреча на «Мосфильме», бегство во Францию и ошибочный некролог: судьба Риты из «Покровских ворот»

Зимой 1981 года случайный эпизод в коридоре «Мосфильма» изменил судьбу 23-летней актрисы Театра Советской Армии Валентины Воилковой.

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