Меры России по укреплению безопасности кое-кто в СрА считает мигрантофобией

ТМ В России ожидают мигрантов, имеющих востребованные специальности, то есть трудовых мигрантов, а не переселенцев, просто желающих поменять место жительства чуть ли не всем аулом/кишлаком ( в семьях в основном дети и пожилые люди пенсионного возраста и один или два действительно трудовых мигранта). Это нормально? Переселенцев, не говорящих по русски, в России по любому не готовы принять... Так что не напрягайтесь и не хайте Россию понапрасну... никакие мы не "мигрантофобы"... лучше бы создали своим гражданам на родине приемлемые условия для жизни, а не выпихивали бы их в Россию.

Alex Nемо

Приток уже натренированных ваххабитов в Россию никого не беспокоит, а вот приток дополнительных сил всё тех же ваххабитов из Сирии вдруг заметить решили. Как-то нелогично это однако. Проверить откуда ваххабит прибыл в Таджикистан или Узбекистан просто не возможно, по уже признанной причине - потерял паспорт - заплатил - получил новенький с другим именем и фамилией. А вот результат будет один и тот же - добавляется взрывчатка в мину уже заложенную под фундамент России! Обезвредить её нужно СЕЙЧАС - запретом для ввоза мигрантов бесконтрольно и в первую очередь запрет на ввоз семей для любой категории мигрантов. В ряде среднеазиатских стран уже прозвучало вполне разумное предложение - ввести визовый режим с их стороны. Ну правда цель предложения шантажировать Россию. Ну таки они же просят об этом!!! И в чём проблема - пусть получат то о чём сами просят от России - визовый режим даже для туристов и любых мигрантов. С необходимостью регистрироваться в гостиницах (только в гостиницах!!!). За нарушение режима регистрации или сроков пребывания в России - немедленная депортация, с чёрной меткой лет так на 5, и обязательной дактилоскопией при выезде. Чтобы обнулить цирки с "потерянными" паспортами и новыми фамилиями.