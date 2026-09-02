Губернатор Сальдо обсудил в ВЭФ альтернативную энергетику Херсонщины

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо посетил Восточный экономический форум, чтобы изучить опыт внедрения альтернативных источников энергии для повышения устойчивости региона против энергоатак.
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