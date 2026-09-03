Алонсо, Артета, Мареска и Якирович из «Халла» претендуют на приз лучшему тренеру августа в АПЛ

АПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру месяца. По итогам августа на награду претендуют четыре тренера, каждый из которых провел во главе своей команды по 2 матча: Микель Артета («Арсенал») – 2 победы, разница забитых и пропущенных голов «плюс 4»; Хаби Алонсо («Челси») – 2 победы, разница мячей «плюс 4»; Сергей Якирович («Халл») – 2 победы, разница мячей «плюс 3»; Энцо Мареска («Манчестер Сити») – 2 победы, разница мячей «плюс 4».