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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо, Артета, Мареска и Якирович из «Халла» претендуют на приз лучшему тренеру августа в АПЛ

АПЛ назвала номинантов на приз лучшему тренеру месяца. По итогам августа на награду претендуют четыре тренера, каждый из которых провел во главе своей команды по 2 матча: Микель Артета («Арсенал») – 2 победы, разница забитых и пропущенных голов «плюс 4»; Хаби Алонсо («Челси») – 2 победы, разница мячей «плюс 4»; Сергей Якирович («Халл») – 2 победы, разница мячей «плюс 3»; Энцо Мареска («Манчестер Сити») – 2 победы, разница мячей «плюс 4».

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