"Печки-лавочки" и тайна вырезанных кадров о Сростках. Василий Шукшин: часть 1

Василий Шукшин использовал новаторские приемы во время съемок своих фильмов. Но жители Алтайского края после выпуска картин начали стесняться Почему жителей Сросток вырезали из фильма "Печки-лавочки" и чего начали стесняться в Алтайском крае после фильмов Василия Шукшина, рассказала директор мемориального музея-заповедника В.