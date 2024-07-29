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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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"Печки-лавочки" и тайна вырезанных кадров о Сростках. Василий Шукшин: часть 1

"Печки-лавочки" и тайна вырезанных кадров о Сростках. Василий Шукшин: часть 1

Василий Шукшин использовал новаторские приемы во время съемок своих фильмов. Но жители Алтайского края после выпуска картин начали стесняться Почему жителей Сросток вырезали из фильма "Печки-лавочки" и чего начали стесняться в Алтайском крае после фильмов Василия Шукшина, рассказала директор мемориального музея-заповедника В.

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