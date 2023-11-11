В Госдуме было принято решение относительно предновогодней выплаты для пенсионеров, так называемой 13-й пенсии.
Обнародовано окончательное решение властей по выплате 13-й пенсии в 2023 году
Комментарии
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lilia erhardt
И в какой стране 13 и 14 пенсия?
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19 час.
МГ
Малик Гумеров
Хер они получают ! Свое здоровое население и детей геноцидят , делая недочеловеками и отправляя на убой ! А пенсионеры ... тем более , как тараканы ... !? Откуда такое раболепство перед западом , и откуда такая слепая вера фантикам ... ??? СВОЮ ЖИЗНЬ НУЖНО ЖИТЬ И СТРОИТЬ , БЕЗ ОГЛЯДКИ НА КОГО ТО .... и ПО СВОИМ ЦЕННОСТЯМ , НРАВСТВЕННОСТИ , МИРОНИМАНИЮ !!! А для этого из власти нужно вытравливать каленым железом чинуш с рабской психикой - людей холопского звания , как дегенератов , холуев врага , недочеловеков , ... как овечки нуждающиеся над собой в импортном хозяине-пастухе , а сами как импотенты неспособные организовать жизнь по своим правилам !
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17 час.
Бендер Задунайский
А чего от мироедов ждать еще кроме говна на палочке под новый год .
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12 час.
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