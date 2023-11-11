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Закон, порядок, государство

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Обнародовано окончательное решение властей по выплате 13-й пенсии в 2023 году

Обнародовано окончательное решение властей по выплате 13-й пенсии в 2023 году

В Госдуме было принято решение относительно предновогодней выплаты для пенсионеров, так называемой 13-й пенсии.

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Комментарии
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lilia erhardt
И в какой стране 13 и 14 пенсия?
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19 час.
МГ
Малик Гумеров
Хер они получают !  Свое  здоровое население  и детей геноцидят , делая недочеловеками и отправляя на убой !      А пенсионеры ... тем более , как тараканы ... !?                                                         Откуда такое раболепство перед западом  , и откуда такая слепая вера   фантикам ... ???                                                                              СВОЮ ЖИЗНЬ НУЖНО ЖИТЬ И СТРОИТЬ  , БЕЗ ОГЛЯДКИ НА КОГО ТО ....  и  ПО СВОИМ ЦЕННОСТЯМ , НРАВСТВЕННОСТИ  , МИРОНИМАНИЮ !!!                                                                                   А для этого  из власти нужно вытравливать каленым железом   чинуш с рабской психикой - людей холопского звания , как дегенератов , холуев врага , недочеловеков , ... как овечки нуждающиеся  над собой в импортном хозяине-пастухе   , а сами как импотенты неспособные организовать жизнь по своим правилам !
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17 час.
Бендер Задунайский
А чего от мироедов ждать еще кроме говна на палочке под новый год .
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12 час.

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