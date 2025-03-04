Молодая жена Евгения Петросяна задолжала 314 тысяч рублей государству

Татьяна Брухунова не платит за ЖКУ в элитной квартире в центре Москвы. Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, попала в неудобную финансовую ситуацию, обнаружив задолженность по оплате коммунальных услуг в элитной квартире, расположенной в центре Москвы.
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