Молодая жена Евгения Петросяна задолжала 314 тысяч рублей государству

Татьяна Брухунова не платит за ЖКУ в элитной квартире в центре Москвы. Татьяна Брухунова, супруга известного юмориста Евгения Петросяна, попала в неудобную финансовую ситуацию, обнаружив задолженность по оплате коммунальных услуг в элитной квартире, расположенной в центре Москвы.