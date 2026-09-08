Итоги переговоров в Киеве между американцами и Зеленским, прошедшие сразу после визита спецпосланников Трампа — Уиткоффа и Кушнера — в Москву, настолько очевидны, что широкой международной аудитории после информации из многочисленных «авторитетных источников» срочно понадобилось гадание на кофейной гуще, толстым слоем размазанной по портрету Ванги Изображение: © РИА Новости / сгенерировано ИИ Одни авторитетные источники сообщили, что Зеленский не согласен на любые территориальные уступки «ни при каких условиях».