Специалисты отдела ветеринарии г. Евпатория информируют населения об ответственном обращении с животными проводится с помощью средств массовой информации, информационных листовок и бесед

Специалистами отдела ветеринарии города Евпатория регионального управления по борьбе с болезнями животных и ведомственного контроля Государственного комитета ветеринарии Республики Крым опубликованы статьи о проведении вакцинации домашних животных против бешенства и об ответственном обращении с животными на официальном сайте Администрации города Евпатории, печатном издании и на официальном сайте газеты муниципального образования городского округа Евпатория "Евпаторийская здравница".