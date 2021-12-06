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Специалисты отдела ветеринарии г. Евпатория информируют населения об ответственном обращении с животными проводится с помощью средств массовой информации, информационных листовок и бесед

Специалисты отдела ветеринарии г. Евпатория информируют населения об ответственном обращении с животными проводится с помощью средств массовой информации, информационных листовок и бесед

Специалистами отдела ветеринарии города Евпатория регионального управления по борьбе с болезнями животных и ведомственного контроля Государственного комитета ветеринарии Республики Крым опубликованы статьи о проведении вакцинации домашних животных против бешенства и об ответственном обращении с животными на официальном сайте Администрации города Евпатории, печатном издании и на официальном сайте газеты муниципального образования городского округа Евпатория "Евпаторийская здравница".

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