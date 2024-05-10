Выявлены новые способы обмана пользователей в Telegram

Мошенники стали использовать новый метод для получения доступа к аккаунтам пользователей Telegram. Они представляются сотрудниками службы технической поддержки и сообщают пользователям о риске удаления их аккаунта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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