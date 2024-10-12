Волонтер рассказала об убитых солдатами ВСУ детях в Курской области

Волонтер Мария, занимающаяся эвакуацией мирных жителей из районов Курской области, которые находятся под контролем ВСУ, рассказала о расстрелах украинскими боевиками мирных жителей региона, в том числе детей.
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