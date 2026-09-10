Владимир Олейник предсказал мобилизацию женщин на Украине в 2027 году

Бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник сообщил, что мобилизация женщин на Украине может начаться летом 2027 года.
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