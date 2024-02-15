В Катав-Ивановске избрали нового мэра

Депутаты определились с постом главы Катав-Ивановска. Как передает корреспондент РИА «Новый День», в среду, 14 февраля, состоялось внеочередное заседание совета депутатов Катав-Ивановска, посвященное выборам главы города.
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