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МОСИНФОРМ

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Движение будет ограничено в ЦАО и ЗАО 12 и 13 сентября

Движение будет ограничено в ЦАО и ЗАО 12 и 13 сентября

Московский осенний велофестиваль и велогонки «Москва» и «Россия» изменили схему проезда по столице 12 сентября.

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