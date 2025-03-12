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Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

Гол Марченко не спас «Коламбус» от поражения в игре с «Нью-Джерси»

«Нью-Джерси» на своей площадке обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.«Нью-Джерси» на своей площадке обыграл «Коламбус» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 5:3.

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