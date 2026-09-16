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От контента к контракту: как блог влияет на шансы получить работу — результаты опроса

От контента к контракту: как блог влияет на шансы получить работу — результаты опроса

Блог как козырь в резюме: 65 % россиян верят, что личный канал помогает при трудоустройстве. Ко Дню HR‑менеджера (16 сентября) аналитики сервиса по поиску работы SuperJob и новостной платформы Дзен провели исследование и выяснили, какую роль россияне отводят личному блогу или каналу при построении карьеры.

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