Блог как козырь в резюме: 65 % россиян верят, что личный канал помогает при трудоустройстве. Ко Дню HR‑менеджера (16 сентября) аналитики сервиса по поиску работы SuperJob и новостной платформы Дзен провели исследование и выяснили, какую роль россияне отводят личному блогу или каналу при построении карьеры.