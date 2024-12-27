❗️⚡️Готовится прорыв к Чунишино, блокирование магистрали M30 и блокирование снабжения ряда опорных пунктов ВСУ на высотах под Зелёным, Даченским, Лысовкой и Новоукраинкой.
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❗️⚡️Готовится прорыв к Чунишино, блокирование магистрали M30 и блокирование снабжения ряда опорных пунктов ВСУ на высотах под Зелёным, Даченским, Лысовкой и Новоукраинкой.