Депутат Белик назвал вздором слова Зеленского о территориальных уступках

Eduard Зеля ничего,никакие земли Украины не купил,не воевал,не он ими командует.Его Квартал95 который прчему-то не разогнали!

Eduard Зеленский давно НИКТО и слушать его не надо.Сейчас ое говорит,что переизберется после войны,а потом когда Украину отстроят? Это подонок и лжец!