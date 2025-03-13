Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал вздором слова Владимира Зеленского о нежелании идти на территориальные уступки.
Депутат Белик назвал вздором слова Зеленского о территориальных уступках
Комментарии
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Eduard
Зеля ничего,никакие земли Украины не купил,не воевал,не он ими командует.Его Квартал95 который прчему-то не разогнали!
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22 час.
Eduard
Зеленский давно НИКТО и слушать его не надо.Сейчас ое говорит,что переизберется после войны,а потом когда Украину отстроят? Это подонок и лжец!
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22 час.
Eduard
Где вообще сказано,что Украина вправе передать тот же Крымский полуостров с базами неким третьим лицам или альянсам,темболеп врагам России.Такого быть просто невозможно!
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22 час.
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