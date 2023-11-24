Более 60% туроператоров не подключились к госсистеме «Электронная путевка»

Туроператоры обязаны вносить данные о продажах в ГИС «Электронная путевка» с 15 ноября. Но более 60% туроператоров по выезду до сих пор не подключились к государственной информационной системе «Электронная путевка», которая стала обязательной для них с 15 ноября, сообщили «Известиям» в Минэкономразвития.