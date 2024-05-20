Жизнь и учеба в Южной Корее: как жительница Владивостока уехала за рубеж

Александре Пантиной 22 года. Когда-то она жила и училась во Владивостоке, а потом резко все изменилось – переезд в Корею по студенческой визе, ковид, закрытие границ, СВО и невозможность увидеться со своей семьей.
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