Старший сын Курбана Омарова попал в больницу. Об этом в своем профиле в социальной сети Instagram* написала жена бизнесмена Валерия.
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