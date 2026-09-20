В Ростовской области 11 поездов изменили маршруты после схода вагонов

В Ростовской области пассажирские составы отправили в объезд после инцидента с грузовым поездом. Как сообщили в РЖД, 20 сентября на перегоне Двойная — Ельмут сошли с рельсов грузовые вагоны, из-за чего была повреждена контактная сеть и нарушен габарит соседнего пути.
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