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Царьград

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В Ростовской области 11 поездов изменили маршруты после схода вагонов

В Ростовской области 11 поездов изменили маршруты после схода вагонов

В Ростовской области пассажирские составы отправили в объезд после инцидента с грузовым поездом. Как сообщили в РЖД, 20 сентября на перегоне Двойная — Ельмут сошли с рельсов грузовые вагоны, из-за чего была повреждена контактная сеть и нарушен габарит соседнего пути.

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