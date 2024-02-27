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Закон, порядок, государство

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МЧС России за год проведено 360 тысяч профилактических визитов

МЧС России за год проведено 360 тысяч профилактических визитов

 МЧС России контролирует пожарную безопасность почти двух тысяч объектов надзора.«В течение года органами государственного пожарного надзора проведено 360 тысяч профилактических визитов и 89 тысяч контрольных мероприятий.

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