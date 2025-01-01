Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

t.me/ЧСтные новости Москвы В Москве ночью 1 января произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.
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