Один человек погиб при пожаре в квартире в Москве

t.me/ЧСтные новости Москвы В Москве ночью 1 января произошел пожар, в результате которого погиб один человек, еще один пострадал, сообщает пресс-служба Департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы.